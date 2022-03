Interesse crescente del Gruppo Lufthansa per ITA

Venerdì 4 Marzo 2022, 19:15







(Teleborsa) - Il Gruppo Lufthansa ha messo alle spalle i risultati e si concentra sulle strategie a breve e medio termine. Carsten Spohr, ceo di Lufthansa, non nasconde di puntare con decisione alla partnership con Ita Airways. C'è una importante ed evidente analisi di mercato che indica come vincente la scelta strategica di legarsi alla nuova compagnia italiana. E' quanto dicono numeri e tendenze.



La pandemia ha rimescolato le carte e il network del Gruppo Lufthansa sembra incastrarsi perfettamente con le prospettive di crescita di Ita. L'una deve aumentare progressivamente i propri volumi operatori per soddisfare il piano industriale, l'altra ha tutto l'interesse di entrare ancora di più sul mercato italiano.



La manifestazione di interesse già avanzata dal gruppo tedesco insieme al Gruppo MSC dovrà fare i conti con quella, non ancora nota nei dettagli, pervenuta al Ministero dell'Economia e considerata ugualmente affidabile.