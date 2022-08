Intercos, ricavi ed EBITDA record in secondo trimestre

(Teleborsa) - Intercos, gruppo attivo nella cosmetica e quotato da novembre 2021 su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre 2022 con Ricavi Netti pari a 367,9 milioni di euro, in crescita del 17% (+12,7% a tassi costanti e a parità di perimetro) rispetto ai primi sei mesi del 2021. La crescita ha interessato tutte le aree geografiche e le business units, con il Make-up che ha superato in modo consistente i livelli pre-pandemici del 2019. Prosegue inoltre l'andamento molto positivo dell'ingresso ordini.

L'EBITDA Rettificato è stato pari a 48,7 milioni di euro, in crescita del 10,4%, mentre il margine è stato pari al 13,2%, in calo rispetto ai primi sei mesi del 2021 (-79Bps) per una minor reddittività del segmento Hair&Body, impattato dai costi energetici e dalle difficoltà sulla supply chain. L'Utile Netto Rettificato è aumentato del 54,4% a 20,8 milioni di euro.

La Posizione Finanziaria netta è pari a 125,1 milioni di euro, in miglioramento di 49,3 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2021. La leva finanziaria (posizione finanziaria netta su EBITDA rettificato) è diminuita ulteriormente, raggiungendo l'1,18x.

"In un semestre caratterizzato da grandi difficoltà geopolitiche e macroeconomiche, con marcate spinte inflattive, severe restrizioni anti-Covid in Cina e una crisi della Supply Chain mondiale che non dà segnali di miglioramento, Intercos ha raggiunto ottimi risultati sia nel primo che nel secondo trimestre - ha commentato il CEO Renato Semerari - In particolare, il secondo trimestre ha registrato un livello di ricavi e di EBITDA record".

"La resilienza del mercato del Beauty, la nostra capacità di proporre al mercato prodotti sempre più innovativi, unitamente alla diversificazione delle vendite del Gruppo in termini di aree geografiche, tipologie di clienti, segmenti di mercato e prodotti venduti, ci consente di guardare al futuro con fiducia nonostante l'instabilità del contesto macroeconomico mondiale", ha aggiunto.

A giugno 2022, il portafoglio ordini (Order Book) della società (esclusa la Business Unit Hair&Body) è pari a 343 milioni di euro, in crescita del 37% sullo scorso anno. Confermata la crescita attesa a inizio anno, che prevede un aumento delle vendite nette per il 2022 in un range compreso tra il 10 ed il 15%.