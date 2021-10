Intercos punta a quotarsi in Borsa entro fine ottobre

Lunedì 11 Ottobre 2021, 09:00

(Teleborsa) - Intercos intende procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Lo fa sapere la stessa società con una nota aggiungendo che è previsto che il flottante richiesto ai fini della quotazione sia realizzato attraverso un collocamento privato riservato ad investitori qualificati nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America e, negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers", con esclusione di quei Paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.

L'Offerta sarà composta da: azioni ordinarie di nuova emissione della società per un totale prevedibile fino a 60 milioni di euro rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e, azioni ordinarie offerte in vendita da alcuni attuali azionisti della società, con un flottante superiore al requisito minimo di Borsa Italiana.

La maggioranza delle azioni esistenti saranno messe in vendita da CP7 Beauty LuxCo S.à r.l., una società controllata da L Catterton, e The Innovation Trust, una società controllata da Ontario Teachers' Pension Plan Board. Si prevede inoltre che Dario Ferrari manterrà il controllo della Società a seguito dell'Offerta, anche attraverso l'adozione di un meccanismo di voto maggiorato.

La struttura finale dell'Offerta insieme ai principali termini rilevanti sarà determinata in prossimità dell'avvio della stessa.

La società predisporrà un prospetto che dovrà essere approvato dalla Consob. Subordinatamente alle condizioni di mercato e all'ottenimento delle approvazioni e autorizzazioni da parte di Consob e Borsa Italiana, alla data del presente comunicato, si ritiene che l'Offerta possa essere avviata nel corso del mese di Ottobre 2021.

Nell'ambito dell'Offerta, BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS e Jefferies agiscono in qualità di joint global coordinators. BNP Paribas agisce anche in qualità di Sponsor a fini dell'ammissione a quotazione delle Azioni. Rothschild & Co agisce in qualità di advisor finanziario della Società, mentre Cornelli Gabelli e Associati è l'advisor finanziario dell'azionista di controllo.

Gli advisor legali incaricati dalla società sono White & Case, Maisto e Associati, Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati mentre Linklaters agisce in qualità di advisor legale per i joint global coordinators.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)