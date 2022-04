Intercos in rialzo dopo accordo con Dolce&Gabbana

(Teleborsa) - Intercos, gruppo attivo nella cosmetica e quotato da novembre 2021, scambia in positivo a Piazza Affari dopo che ha perfezionato l'accordo commerciale con Dolce&Gabbana (anticipato l'8 febbraio 2022). L'accordo vede Intercos partner di Dolce&Gabbana per lo sviluppo e la produzione di fragranze e altri prodotti Hair&Body, che affiancheranno la collaborazione attiva da anni tra il brand Dolce&Gabbana e Intercos nel segmento make-up. Il contratto prevede una durata quinquennale fino al 31 dicembre 2027 e comporterà un volume di affari aggiuntivo per Intercos a partire principalmente dal 2023.

"È con estrema soddisfazione che annunciamo questa nuova partnership, tutta italiana, tra il nostro gruppo e Dolce&Gabbana Beauty - ha commentato il CEO Renato Semerari - L'accordo ci consentirà di accelerare ulteriormente lo sviluppo della business unit più giovane di Intercos, quella dell'Hair&Body, nata nel 2017 con l'acquisizione di Cosmint. Ci aspettiamo che Dolce&Gabbana Beauty diventi un attore importante nel nostro mercato e uno dei principali clienti del Gruppo Intercos".

Si muove al rialzo Intercos, che si attesta a 12,32 euro per azione, con un aumento dell'1,15%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 12,61 e successiva a 13,18. Supporto a 12,04.