Intercos, fondo GIC converte azioni delle holding in azioni della quotata

(Teleborsa) - Il fondo sovrano del Singapore GIC ha convertito la partecipazione di minoranza detenuta nelle holding Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. in un numero equivalente di azioni di Intercos, gruppo attivo nella cosmetica e quotato da novembre 2021 su Euronext Milan. Raffles Blue (veicolo di GIC) detiene una partecipazione pari al 16,912% di Dafe 4000 e al 29,337% di Dafe 5000 (entrambe controllate dal fondatore di Intercos Dario Ferrari). Il prezzo pagato da Raffles Blue per l'acquisto delle partecipazioni corrispondeva a un prezzo per azione di Intercos pari a 12,046 euro. Per effetto della conversione, gli verranno assegnate complessivamente 7.963.292 azioni Intercos, corrispondenti a circa l'8,3% del capitale sociale della stessa.



"GIC è un investitore di lungo periodo ed intende continuare a supportare Intercos a seguito della quotazione completata con successo dalla stessa", ha commentato Arjun Khullar, Head dell'Integrated Strategies Group di GIC. Dario Ferrari ha, da parte sua, ribadito che "GIC ha dimostrato di essere un socio leale e propositivo in Dafe. Sono felicissimo che la nostra partnership continui avendo GIC come azionista di minoranza in Intercos".