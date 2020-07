Intercos, finanziamento in pool da Intesa Sanpaolo e Unicredit con garanzia SACE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -hanno deliberato un, coperto daa favore di, società di Agrate Brianza attiva da 40 anni nel settore della cosmetica. Il finanziamento, frutto del protocollo di collaborazione siglato con SACE per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, prevede cheapprontidi euro per una durata diL'operazione è compresa nell'ambito del programmadi SACE. La procedura per l'emissione della garanzia è stata completata digitalmente in poche ore.Questa operazione conferma la completa operatività di Intesa Sanpaolo e UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità ed evidenzia il forte sostegno da parte del sistema bancario a Intercos, che rafforzerà così la propria struttura finanziaria supportando i fabbisogni di capitale circolante.Intercos vanta 15 impianti di produzione in 9 paesi ed un fatturato consolidato di 713 milioni di euro. Il Gruppo opera attraverso tre Business Units: Make-up , Skincare ed Hair & Body."Il nostro Gruppo è orgoglioso di intervenire a supporto di un'eccellenza italiana che contribuisce a rendere il nostro Paese leader mondiale nella produzione di cosmetici, con una quota pari a circa il 65%", afferma, Responsabile Industry Retail & Luxury, Direzione Global Corporate della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo."Con questa operazione UniCredit si conferma al fianco delle imprese lombarde, ancor più in un periodo molto delicato nel processo di ripartenza dopo l'emergenza sanitaria globale", dichiara, Regional Manager Lombardia di UniCredit."Orgogliosi di intervenire a supporto di una realtà come Intercos che da sempre ha fatto dell'innovazione con importanti investimenti in R&D e della globalizzazione i due principali driver di crescita contribuendo allo sviluppo di un ecosistema dove conoscenze e competenze della filiera della cosmetica risultano strategiche per competere sui mercati internazionali", sottolinea, Responsabile Mid Corporate del Nord Ovest di SACE.