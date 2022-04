Intercos, Ferrari: ci attendiamo 2022 di crescita a ritmi sostenuti

Venerdì 29 Aprile 2022, 08:45







(Teleborsa) - "Prevediamo che le difficoltà sul versante della supply chain persisteranno e impatteranno il commercio internazionale. Tuttavia, sono convinto che a partire dal 2023 si possa finalmente tornare ad una situazione di normalità. In ogni caso ci attendiamo un 2022 di crescita a ritmi sostenuti, in linea con le performance storiche di Intercos". Lo ha affermato in Dario Ferrari, presidente e fondatore del gruppo attivo nella cosmetica e quotato da novembre 2021 su Euronext Milan, un'intervista a Il Sole 24 ORE.



"La capacità di innovare e la diversificazione, in termini di prodotti, clienti e mercati, saranno i fattori chiave che ci permetteranno di alimentare la ripresa in modo solido e duraturo - ha aggiunto - Vogliamo essere ottimisti, guardare al futuro con la fiducia e la determinazione che ci contraddistinguono. Stiamo vivendo un momento storico di cambiamento radicale che, nonostante le incertezze, offre opportunità eccezionali".