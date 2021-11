Intelligenza Artificiale, via libera del CdM a Programma Strategico 2022-2024

(Teleborsa) - Potenziare il sistema di Intelligenza artificiale in Italia. Questo l'obiettivo del Programma Strategico per l'Intelligenza Artificiale (IA) 2022-2024 approvato in Consiglio dei Ministri e frutto del lavoro congiunto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. In linea con la Strategia Europea, il Programma delinea ventiquattro politiche da implementare nei prossimi tre anni per potenziare il sistema IA in Italia, attraverso creazione e potenziamento di competenze, ricerca, programmi di sviluppo e applicazioni dell'IA. Queste politiche hanno l'obiettivo di rendere l'Italia un centro sull'intelligenza artificiale competitivo a livello globale, rafforzando la ricerca e incentivando il trasferimento tecnologico. Per rispondere a queste sfide sono state individuate le fonti di investimento europee e nazionali per sostenere ciascuna politica.

"Il sistema italiano della ricerca e della formazione e' pronto a guidare il potenziamento di questo settore – ha dichiarato il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa –. La strategia è una straordinaria occasione di crescita competitiva: creiamo le condizioni per i giovani italiani, soprattutto donne, che decidono di investire in corsi di studio e nella ricerca sull'intelligenza artificiale di poterlo fare, ai massimi livelli, rimanendo nel nostro Paese. E stimoliamo scambi e incontri anche con tanti ricercatori provenienti da tutto il mondo".

"Con il Programma Strategico per l'Intelligenza Artificiale puntiamo a colmare il ritardo nello sviluppo e nell'adozione di soluzioni innovative in questo ambito tecnologico, dando nuovo impulso alla transizione digitale del nostro sistema produttivo – ha aggiunto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico –. L'intelligenza Artificiale è lo strumento con cui il nostro Paese nei prossimi anni vuole rafforzare l'interazione tra centri di ricerca e impresa, in modo da creare le premesse per uno sviluppo basato sulla capacità di innovazione".

"La strategia è la base per lanciare programmi e investimenti concreti per rendere l'Italia competitiva a livello internazionale e con un sistema pubblico più efficiente – ha concluso Vittorio Colao, ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale –. Prevediamo programmi di accelerazione per le start-up che propongono soluzioni innovative per le PA e iniziative ad hoc per alzare notevolmente la qualità di processi e servizi pubblici e migliorare il rapporto cittadini-Stato. Su questo punto lavoreremo di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione utilizzando anche investimenti presenti nel Fondo Innovazione".