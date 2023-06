Intelligenza artificiale: la usa già un'azienda su tre

Uno dei temi di maggiore interesse sociale del 2023 è l’intelligenza artificiale: rischi ed opportunità per le piccole e medie imprese. A questo proposito è stata presentata una ricerca, condotta dall’Università Politecnica delle Marche, che fotografa l’incidenza dell’AI su alcune decine di PMI operanti in diversi settori. Su un campione di venti aziende, oltre un terzo (35%) ha avviato un progetto di intelligenza artificiale o dichiara che investirà in AI entro l’anno. Il 10% ritiene che questa innovazione introdurrà cambiamenti dirompenti. L’80% ritiene che avrà un impatto sulla produzione.

Le maggiori barriere all’adozione di tecnologie e strumenti basati su AI sono la mancanza di competenze tecniche, tempo e risorse umane limitati da destinare a tali progetti. I principali ambiti di applicazione riguardano la manutenzione preventiva, il controllo della qualità dei prodotti e le simulazioni (digital twins, 3-D modelling).

Se ne parlerà il prossimo 23 giugno, a partire dalle 16.00, alla Sala Meeting Garofoli di Castelfidardo.

Il Business Talk è organizzato da TAI – Think about it – realtà specializzata nell’internazionalizzazione e nella digitalizzazione delle PMI (nella foto il Ceo Filippo Barbetta). Gli ospiti previsti: Matteo Colannino, vice presidente esecutivo del Gruppo Piaggio. Maria Virginia Tiraboschi, presidente di Ico Valley, Paolo Crepet, psichiatra, Gianluca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Orlando Di Pippo, Group Business Developer Mashfrog.