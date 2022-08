Intelligenza artificiale determinante per lotta a cambiamento climatico

(Teleborsa) -si rivelale sfide legate al, ma fatica a diffondersi m per i troppi ostacoli posti alle aziende che contano di adottare strumenti legati all'AI. E' quanto emerge dal recentein collaborazione con(BCG) esu su oltre 1.000 dirigenti d'azienda.Dal sondaggio emerge chedi svariati settori, sia pubblici che privati, ritiene che l'Intelligenza Artificiale sia unae che circa il 40% delle organizzazioni sia disposta ad utilizzare l'AI per le proprie iniziative climatiche e di sostenibilità.Tuttavia, gli esperti concordano sul fatto cheperché l'adozione dell'AI possa realmente estendersi: il 78% degli intervistati cita tra questi l'insufficiente competenza in materia, il 77% menziona la limitata disponibilità di soluzioni di AI e il 67% mostra una mancanza di fiducia verso dati e analisi AI.Più del 60% dei leader intervistati considera la riduzione e misurazione delle emissioni come il massimo valore che le aziende possono trarre dall'AI. Tuttavia, ci sono diversi modi per utilizzare l'AI per raggiungere obiettivi di contrasto al cambiamento climatico. Vi sono una, ma ogni soluzione deve risultare accessibile, offrire benefici tangibili agli utenti e raccomandazioni chiare e semplici da applicare."La capacità unica dell'AI di raccogliere, completare e interpretare grandi e complesse mole di dati aiuta gli stakeholder a essere maggiormente informati e ad adottare un approccio efficace per ridurre le emissioni di carbonio e affrontare in modo mirato rischi climatici. La maggior parte delle soluzioni esistenti tendono a essere frammentate, di difficile accesso e non dispongono delle risorse necessarie per scalare", spiega, Managing Director e Partner di BCG.