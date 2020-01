Intel vola: trimestrale batte attese

(Teleborsa) - Su di giri a Wall Street le azioni Intel, che registrano un balzo di oltre il 9% sulla scia dei conti trimestrali migliori delle attese del mercato grazie alla forte domanda di cloud computing.



Il colosso dei chip ha archiviato il 4° trimestre con un utile pari a 6,91 miliardi di dollari, 1,58 dollari ad azione, in rialzo dai 5,20 miliardi di dollari, 1,12 dollari ad azione, dello stesso periodo dello scorso anno.

L'utile per azione (EPS) al netto delle poste straordinarie è risultato pari a 1,52 dollari, a fronte degli 1,25 dollari del consensus.



I ricavi sono saliti dell' 8% a 20,21 miliardi di dollari. Le attese degli analisti erano per 19,23 miliardi di dollari.



Buone le guidance per il 1° trimestre, con un EPS di 1,30 dollari e un giro d'affari di 19 miliardi di dollari, sopra le previsioni del mercato.



