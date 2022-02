Intel in rosso nonostante la guidance

Venerdì 18 Febbraio 2022, 18:00







(Teleborsa) - Ribasso per Intel, che tratta in perdita del 5,57% sui valori precedenti.



Il colosso dei semiconduttori, in occasione dell'investor meeting, ha annunciato la guidance che non aveva fornito con la presentazione dei risultati trimestrali a fine gennaio. Il chief financial officer David Zinsner ha dichiarato di attendersi per quest'anno un EPS di 3,50 dollari, superiore ai 3,42 dollari attesi dal mercato, e ricavi per 76 miliardi contro i 75 miliardi del consensus.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del principale produttore di chip, che fa peggio del mercato di riferimento.



Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Intel, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 44,24 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 45,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 43,55.