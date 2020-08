Intel in rally su annuncio buyback da 10 miliardi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Intel, che tratta in utile dell'1,58% sui valori precedenti.



A fare da assist al titolo contribuisce l'annuncio di un piano di riacquisto di azioni proprie per un totale di 10 miliardi di dollari.



Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del principale produttore di chip rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Il quadro tecnico di Intel segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 48,66 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 49,86. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,23. © RIPRODUZIONE RISERVATA