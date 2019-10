Intel corre nel pre-market su ottimismo risultati trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -corre nel circuito pre-market della Borsa di New York, evidenziando un, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un progresso dell'1% circa. Il titolo beneficia di, anche se il business si è mosso a due velocità: da un lato la redditività dei data center, dall'altro il più obsoleto settore dei PC.Il gigante dei chip ha chiuso il trimestre con undi dollari, per un, ed un utile operativo in flessione del 12% a 6,3 miliardi di dollari, a causa del forte calo del margine lordo al 58,8%.Leperò evidenziano una sostanziale tenuta, adi dollari, per effetto del buon andamento del fatturato dei, che ha più che compensato il calo del settoreSia l'EPS che il fatturato sono risultatiche erano rispettivamente per 1,23 dollari e 18,1 miliardi di dollari. Anche lecon un EPS indicato a 4,60 dollari e un fatturato di 71 miliardi.