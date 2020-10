Intel, cede a sudcoreana Sk Hynix divisione Nand

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso il titolo Intel, che scambia con una perdita dello 0,69%.



Il colosso dei chip americano ha raggiunto un accordo con il produttore sudcoreano SK Hynix per la vendita della sua divisione di memory chip Nand, per un valore di 9 miliardi di dollari.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al principale produttore di chip rispetto all'indice di riferimento.



Tecnicamente, Intel è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 54,69 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55,65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA