Intel acquista Tower Semiconductor per 5,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il produttore statunitense di chip Intel ha raggiunto un accordo per acquisire Tower Semiconductor, società israeliana che produce circuiti integrati, per 53 dollari per azione in contanti, per un valore totale di circa 5,4 miliardi di dollari. L'operazione permette a Intel di espandere la sua capacità produttiva, la sua impronta globale e il portafoglio tecnologico per soddisfare una domanda del settore senza precedenti. Intel prevede che la transazione accrescerà immediatamente il suo utile per azione e intende finanziare l'acquisizione con liquidità in bilancio. Il closing è prevosto entro 12 mesi.

"Il portafoglio di tecnologie speciali di Tower, la portata geografica, le relazioni profonde con i clienti e le operazioni incentrate sui servizi aiuteranno a scalare i servizi di fonderia di Intel e a promuovere il nostro obiettivo di diventare uno dei principali fornitori di capacità di fonderia a livello globale", ha affermato Pat Gelsinger, CEO di Intel. Il colosso statunitense ricorda che a marzo 2021 ha istituito la Intel Foundry Services (IFS) per aiutare a soddisfare la crescente domanda globale di capacità di produzione di semiconduttori.