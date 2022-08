Intel, accordo con Brookfield per maxi-investimento in fabbriche chip

(Teleborsa) - Intel, multinazionale statunitense attiva nel campo dei semiconduttori, ha lanciato uncon l'obiettivo di introdurre un nuovo modello di finanziamento in un settore ad alta intensità di capitale. Nell'ambito del suo programma, Intel ha firmato un, uno dei maggiori gestori patrimoniali alternativi a livello mondiale, che fornirà a Intel capitale per la costruzione di fabbriche negli Stati Uniti.L'accordo segue il memorandum d'intesa delle due società annunciato a febbraio 2022. Secondo i termini dell'accordo, le societànell'espansione della produzione di Intel precedentemente annunciata nel campus di Ocotillo a Chandler, in Arizona. Intel finanzia il 51% e Brookfield il 49% del costo totale del progetto. Intel manterrà la proprietà di maggioranza e il controllo operativo delle due nuove fabbriche di chip all'avanguardia a Chandler, che supporteranno la domanda a lungo termine dei prodotti Intel e forniranno capacità ai clienti di Intel Foundry Services (IFS)."Questo accordo storico è un importante passo avanti per l'approccio Smart Capital di Intel e si basa sullo slancio del recente passaggio delnegli Stati Uniti - ha affermato David Zinsner, CFO di Intel - La produzione di semiconduttori è tra le industrie a più alta intensità di capitale al mondo e l'audace strategia IDM 2.0 di Intel richiede un approccio di finanziamento unico. Il nostro accordo con Brookfield è il primo per il nostro settore e prevediamo che ci consentirà di aumentare la flessibilità mantenendo la capacità nel nostro bilancio per creare una".