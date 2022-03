Intek, utile in crescita nel 2021

(Teleborsa) - Intek chiude l'esercizio 2021 con un utile di 65,3 milioni di euro che si confronta con l'utile di 3,3 milioni registrati nel 2020. Tale risultato - spiega la società nella nota dei conti - derivando da utili da valutazione a fair value, sarà accantonato, oltre che a riserva legale, a

riserva indisponibile.



La Posizione Finanziaria Netta è negativa per Euro 93,6 milioni (negativa per Euro 67,4 milioni al 31 dicembre 2020).



L'Indebitamento Finanziario Netto verso terzi (che esclude i finanziamenti infragruppo e le passività per leasing) ammonta al 31 dicembre 2021 ad Euro 91,4 milioni; la medesima grandezza al 31 dicembre 2020 era pari a 63,2 milioni.