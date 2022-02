Intek, KME acquista parte business laminati piani di Aurubis

(Teleborsa) - KME, società controllata da Intek Group, ha firmato ieri con Aurubis AG, uno dei maggiori fornitori mondiali di metalli non ferrosi e primaria società di riciclo del rame, un contratto di acquisto di parte del segmento produttivo dei laminati piani ("flat rolled products" o "FRP") di Aurubis.



Il contratto sottoscritto, che fa seguito al term-sheet firmato, comunicato al mercato in agosto 2021, prevede l'acquisto da parte di KME dello stabilimento FRP di Aurubis a Zutphen (Olanda), nonché i centri di taglio di Birmingham (Regno Unito), Dolný Kubín (Slovacchia) e Mortara (Italia), per un fatturato totale di circa 280 milioni di euro e circa 360 dipendenti.

L'operazione - precisa la società in una nota - non include gli altri stabilimenti di Aurubis dedicati al business FRP, situati a Buffalo (USA), Stolberg (Germania) e Pori (Finlandia).

Il corrispettivo previsto dell'operazione al Closing sarà di circa 8 milioni, più il valore del capitale circolante netto alla data del Closing (valore di riferimento al 30 giugno 2021: Euro 67 milioni). L'operazione sarà finanziata con l'impiego di fonti proprie per quanto riguarda il valore dell'equity e con il finanziamento di terzi per il capitale circolante.



Il Closing dell'operazione è programmato per l'estate 2022, subordinatamente all'avverarsi di alcune condizioni sospensive, tra le quali l'approvazione da parte delle competenti autorità di controllo sulle concentrazioni.