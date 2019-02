Intek, KME acquisisce MKM

(Teleborsa) - KME SE controllata di Intek Group, nell'ambito del contratto sottoscritto in data 6 luglio 2018 con European Acquisition Midco Limited, ha acquisito la partecipazione indiretta del 100% di MKM Mansfelder Kupfer and Messing GmbH (MKM), primario operatore nel mercato europeo del rame e sue leghe.



Il prezzo dell'acquisizione è stato pari ad 80 milioni di euro ed European Acquisition Midco Limited è inoltre divenuta titolare di una partecipazione dell'1% in KME SE, preliminarmente ceduta da Intek a quest'ultima ad un prezzo pari ad Euro 4,6 milioni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA