Intek Group, controllata KME riacquista controllo Trefimetaux

(Teleborsa) - Intek Group ha annunciato che la controllata KME SE, capofila del comparto "rame" del gruppo, ha sottoscritto ieri un accordo con ECT –European Copper Tubes per l'acquisto della quota del 49% di Trefimetaux, tornando così ad ottenere il 100% della stessa. Il prezzo dell'acquisizione, da corrispondersi al closing, è di 2 milioni di euro.



Tréfimetaux è una società francese che produce tubi e barre di rame rispettivamente negli stabilimenti di Givet e Niederbrueck e controlla la Serravalle Copper Tubes, società italiana che opera nel business dei tubi di rame con sede in Serravalle Scrivia. Il fatturato consolidato al 31 dicembre 2018 si stima approssimativamente in circa Euro 220 milioni con l'impiego di circa 560 persone.





