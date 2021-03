Integratori alimentari, Net4Capital entra nel capitale di MyLab Nutrition Group

Net4Capital entra nel capitale di MyLab Nutrition Group, azienda proprietaria di 5 brand nel settore dell’integrazione alimentare, che ha creato Mylabnutriton.net, il primo portale interattivo di consulenza nutrizionale tramite intelligenza artificiale per il suggerimento all’acquisto di integratori alimentari.

Il settore è in forte espansione: secondo gli ultimi dati Federsalus il mercato ha raggiunto in Italia, a fine 2019, un valore di circa 3,6 miliardi di euro (più 3,6% rispetto al 2018). Il mercato italiano degli integratori italiani, che è il primo in Europa, si è sviluppato negli anni in risposta a bisogni di salute e benessere sempre più evoluti da parte del consumatore e sta coinvolgendo 32 milioni di italiani (il 65% della popolazione italiana adulta).

Dopo Barberino’s e Maieutical Labs, ad un anno dalla fondazione, si tratta della terza operazione per Net4Capital, società di private equity e venture capital fondata da Massimiliano Dendi, Andrea Marangione, Dino Poggio e Gabriele Rossi.

«Lo stato di salute del settore degli integratori alimentari è positivo e non ha subito una flessione dovuta alla

pandemia, che, al contrario, ha portato gli italiani a inserire nel proprio paniere questi prodotti, dandogli un

ruolo importante per la cura e il benessere del proprio corpo», ha spiegato Gabriele Rossi, partner di Net4Capital.

Gianluca Perra, fondatore di MyLab Nutrition Group, ha sottolineato: «Unire le nostre sinergie con un numero sempre più ampio di partner di livello, ci aiuterà a rendere più incisive le nostre operazioni commerciali ed economiche. Siamo molto fiduciosi nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati per il 2021 e 2022 dato che il settore dell'integrazione alimentare si sta confermando forte, stabile e continua a crescere oltre le previsioni, anche in un contesto economico incerto e instabile. Mai come ora l'attenzione verso uno stile di vita e uno stato di salute sano è stata così alta. Inoltre, a fare da volano alla nostra crescita, sarà il notevole aumento di acquirenti online che nel 2020 ha registrato un +26%».

