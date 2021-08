Insurtech, Generali Italia entra nel capitale di YOLO Group

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Generali Italia ha rilevato - per 2,5 milioni di euro - il 10,8% del capitale di YOLO Group, società insurtech italiana attiva nell'ideazione, progettazione e realizzazione di piattaforme per la commercializzazione di prodotti assicurativi digitali. Generali, che mira ad arrivare progressivamente al 18% del capitale entro il 2022, amplia così una compagine azionaria nella quale figurano, tra gli altri, Neva SGR e Intesa SanPaolo Vita, lead investor nei precedenti round di finanziamento.



"Intercettare i bisogni dei clienti, anticipare le loro aspettative e progettare nuove soluzioni assicurative e nuove modalità di fruizione delle stesse è una sfida che ci appassiona giorno dopo giorno - hanno dichiarato Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines e David Cis, Chief Operating Officer di Generali Italia - In YOLO Group abbiamo trovato un partner solido e innovativo e siamo certi che insieme potremo lavorare al meglio".



L'investimento di Generali Italia è mirato anche ad ampliare il modello distributivo di Genertel, la compagnia assicurativa di Generali Italia fondata nel 1994 che oggi è fra le prime assicurazioni dirette in Italia. YOLO Group impiegherà invece le nuove risorse per potenziare la piattaforma tecnologica, incrementare gli accordi distributivi e dare impulso all'espansione internazionale.