"Insurance Innovation", il primo Master che guarda all'innovazione del settore assicurativo

(Teleborsa) - Lache stiamo vivendo, ulteriormente accelerata dalla recenteha modificato e sempre più modificherà ildai processi interni aziendali ai prodotti offerti al mercato.Oggi, 17 settembre, presso la Sala Auditorium deli rappresentanti dei partner istituzionali e industriali, Francesco Profumo (Compagnia di San Paolo), Giorgio Barba Navaretti (Collegio Carlo Alberto), Nicola Maria Fioravanti (Intesa Sanpaolo Vita) e Luca Filippone (Reale Mutua) hanno datoalla prima edizione del Master inorganizzato dall'(Scuola Management ed Economia) e dal, in collaborazione con la- Ilideato e progettato in partnership tra eccellenze del mondo, per preparare neolaureati e giovanial cambiamento in atto nel business assicurativo viaggia su un doppio binario:gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione econ le esigenze del business attuali e potenziali con l'obiettivo di formare una, che parla ildella tecnologia, ma conosce le dinamiche più profonde delIl rigore metodologico - precisa la nota - "si coniuga con il forte orientamento alprevedendo il coinvolgimento di una Faculty mista, composta da esponenti di rilievo provenienti siae dalle istituzioni che operano in ambito assicurativo". Le lezioni si svolgono alnel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza, con possibilità di collegamento a distanza per gli studenti fuori sede.Per la prima edizione del Master sono messe a disposizione(per reddito, merito e fuori sede), oltre alla borsa denominata Covid-19, riconosciuta a tutti i partecipanti dalle imprese sponsor per sostenere l'investimento in formazione e istruzione in questo delicato periodo di emergenza sanitaria e sociale. Inoltre, al termine del programma, i migliori due studenti riceveranno una borsa di merito messa a disposizione dalla Fondazione Corradetti.AD di, Responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha dichiarato:"Sono molto contento di inaugurare questo master, che assume un valore ancora più importante a seguito del periodo diin cui ci siamo trovati e che ha velocemente cambiato il nostro modo di vivere e di pensare al futuro. Questo percorso formativo, infatti, coniuga le competenze tradizionali del mestiere anecessarie per interpretare al meglio proprio leIlsono da tempo attenti al temache le nuove tecnologie possono offrire alla creazione di valore per i clienti. È parte fondamentale della nostradi Gruppo sostenere la società e promuovere lo sviluppo delle persone, partecipando anche alla formazione dei giovani che puntano a