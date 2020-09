Ultimo aggiornamento: 17:31

(Teleborsa) - Enel si colloca tra le società europee che, secondo la classificadeldella rivista- editore B2B di livello internazionale - che si concentra principalmente sulla finanza internazionale hanno maggiormente impressionato gli investitori nel corso di questo anno impegnativo.Secondo quanto chiarisce la società in una nota, la sedicesima edizione del sondaggio annuale della rivista ha chiesto agli investitori e agli analisti di valutare idi Investor Relations della Regione europea.si è classificata al primo per quanto riguarda ilil programma di Investor Relations, l'Investor Relations Officer, l'Investor Day ma anche per le pratiche Environmental, Social and Governance (Esg). In termini di CFO, si legge ancora,si è classificata al primo posto per gli analisti sell-side e al secondo posto per gli analisti buy-side."Siamo onorati che gliriconoscano il nostro incessante lavoro per ladi un modello aziendale che integra business e sostenibilità, due concetti che devono andare di pari passo nella visione e strategia di ogni azienda moderna", ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di"Dobbiamo riconoscere come si tratti di unda ottenere quando si dispone di un, dotate di talento e dedizione che hanno continuato a impegnarsi a fondo per il nostro Gruppo - ha rimarcato - nonostante ledel periodo. Per tali motivi questi riconoscimenti sono dedicati a tutto lodi Enel".