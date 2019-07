InRail, avviato il nuovo trasporto merci verso la Slovenia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilè partito da Villa Opicina (Trieste) diretto verso Dobova, in Slovenia. Questo primo viaggio inaugura un'esperienza intrapresa dalla società privata con sede a Genova, che si occupa di trasporti ferroviari.Il treno InRail, con un carico di rottame, ha dato dunque il via a questa esperienza, dopo che la società ha ottenuto il certificato di sicurezza sloveno che consente all'azienda ferroviaria di operare sulla rete slovena con il proprio personale e i propri mezzi. Gliche potranno essere utilizzati in futuro."Per il futuro prossimo l'agenda della società è già ben delineata" - ha infatti dichiarato l'Ing. Guido Porta, AD e Presidente di InRail - ", con una particolare attenzione all'Europa centrale e dell'Est".