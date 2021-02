© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Inps ricopre "un ruolo" nel, raggiungendo nell'ultimo anno un impegno ordinario quantificato in, a cui si è affiancato un impegno straordinario derivato dalla crisi socioeconomica riguardante laCovid-19 stimato in una spesa di oltreper un totale di oltreLo ha sottolineato il Presidente dell'Istituto di previdenza,nel corso di un'audizione alla Camera sul"Tutto questo è stato realizzato affiancando alle lavorazioni ordinariee realizzativo che non ha eguali in altre P.A. - ha detto - e che nel giro di pochi mesi ha permesso di ottimizzare processi e procedure esistenti, sia in termini quantitativi cheper adeguarle all'esigenze dell'emergenza".Gli ambiti di intervento dell'Inpscome l'insieme dei servizi offerti "per i quali è stata definita unadegli stessi incentrata sull'utente (c", ha aggiunto Tridico. Tutto ciò ha consentito di definire specifiche strategie Ict e di programmare gli interventi di innovazione. Inoltre, a novembre dello scorso anno l'istituto ha deliberato l'adozione sia di un piano strategico Ict per il triennio 2020-2022 che di un piano strategico digitale per gli anni 2020-2022 per guidare il processo di trasformazione e di integrazione tra tecnologia, organizzazione e risorse, abilitanti per l'evoluzione delQuanto alle iniziative progettuali che l'Inps chiede di inserire nel Recovery Plan" e "sono già cantierabili in virtù della continua programmazione operativa e gestionale di medio e lungo termine dell'istituto", ha chiarito Tridico proponendo, una delle quali consiste nella creazione di un polo strategico nazionale sull'infrastruttura digitale insieme con. Tutte le proposte hanno in comune l'ottimizzazione della gestione dei processi, dei dati e delle informazioni, come parte di una strategia diretta a rendere più flessibile, efficace e sostenibile l'attuazione delle politiche di protezione sociale di cui, ha detto.Lo scorso anno l'Inps ha pagatoSi tratta di "17 milioni di prestazioni di CIG pagati dall'istituto - ha sottolineato - e oltrepagate durante il 2020 e con le stesse infrastrutture, uomini e donne del 2019. L, ha rimarcato Tridico.