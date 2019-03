Inps, Tridico nominato presidente e Morrone vice

Ultimo aggiornamento: 15:25

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha attribuito a Pasquale Tridico i poteri del presidente dell'Inps ad Adriano Morrone il ruolo di vice. Lo annuncia l'che fa seguito al decreto che ha conferito a Tridico e Morrone l'incarico di commissario e vice commisario dell'ente.«Ho dato la mia piena disponibilità a lavorare per l'Istituto come ho sempre fatto - ha detto Morrone raggiuntotelefonicamente dall'ageniza Ansa, ricordando che l'Istituto ha davanti a sé «sfide importanti». Al momento la soluzione di un vertice doppio appare ponte in attesa della decisione sul nuovo presidente e sul consiglio di amministrazione reintrodotto dal decretone su Reddito di cittadinanza e Quota 100 in questi giorni all'esame del Parlamento. Il consiglio di amministrazione dovrà essere composto, secondo il decreto in via di conversione, «dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra persone dotate di comprovata competenza eprofessionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza». Al momento non ci sono emendamenti per l'introduzione di un vicepresidente.Tridico è professore ordinario in Politica economica presso l'Università Roma Tre e coordinatore del corso di Laurea Magistrale Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare al dipartimento di Economia, dove è anche professore di Economia del lavoro dal 2009. Morrone, dirigente dell'istituto e già direttore generale dell'Enpaia - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (dal 2015 al 2017) e del fondo di previdenza complementare Agrifondo (dal 2015 al 2017), è professore a contratto di Sicurezza sul Lavoro all'Università Luiss Guido Carli di Roma e docente alla Facoltà di economia alla Sapienza.La nomina di oggi arriva dopo un lungo braccio di ferro sulle persone da indicare (con la Lega che sosteneva Nori e il M5s fermo su Tridico) e dopo la rinuncia a fare il numero due di Tridico di Francesco Verbaro e poi di Nori. Aquesto punto l'Inps torna pienamente operativo e c'è il tempo per il governo di riflettere su quale dovrà essere l'assetto futuro per la guida dell'Istituto.