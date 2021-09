Inps, Tridico: il Contact Center resterà esternalizzato per un altro anno

1 Minuto di Lettura

Martedì 7 Settembre 2021, 14:15







(Teleborsa) - Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha annunciato che il Contact Center dell'Istituto resterà esternalizzato per un altro anno "per consentire che il complesso processo di internalizzazione si svolga in modo efficace ed efficiente". In audizione presso la Commissione Lavoro della Camera, Tridico ha spiegato che per assumere le 3.000 persone che servono a regime, serve "una selezione pubblica che prende tempo". Per gestirlo il costo annuo sarà di 90 milioni di euro, in linea con gli attuali. "Non possiamo interrompere il servizio", ha aggiunto Tridico, "si deve tutelare l'occupazione" e "migliorare la qualità del servizio".





Il servizio del Contact Center "è stato affidato a una società esterna con un costo di circa 89 milioni nel 2019, incrementato a circa 97 milioni nel 2020 in forza della pandemia" e oggi sono di 93,5 milioni ad oggi: "gestisce annualmente 22 milioni di contatti umani e circa 5 milioni di contatti automatici". Nel dicembre 2019, ha precisato Tridico, " il numero degli operatori impiegati dalle società titolare del contratto è di 2.344 unita, nel dicembre 2020 è salito a 3.300, ad oggi è di circa 3140, con un incremento del 41% rispetto al 2019".



"Praticamente – ha assicurato il presidente dell'Inps – nella assunzione di queste 3.000 unità, daremo ampio risalto dalle competenze assunte dai lavoratori presso dell'istituto, sappiamo che ci sono lavoratori che lavorano con noi da anni e valorizzeremo queste competenze". Chiarito il quadro normativo, ha puntualizzato che "non sono ammissibili forme di riassorbimento automatiche". Dopo questa audizione, ha concluso, "convocherò i sindacati". L'ultimo incontro risale a giugno 2021.