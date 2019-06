© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le. A dirlo è il presidente dell'Inps,, parlando a margine del Festival del lavoro, organizzato dai consulenti del lavoro a Milano."A oggi sonoe se questo è il trend probabilmente non si arriverà alla platea stimata di quasi 300mila domande, o 290mila, e quindi si avranno anche risparmi che il legislatore potrà utilizzare come crede", ha evidenziato Tridico.Secondo il numero uno dell'Inps, sarebbero "sulla spesa pubblica di quest'anno dal mancato raggiungimento del target di 300mila richieste per Quota 100. Bisogna aspettare la fine dell'anno per dare numeri certi - avvisa Tridico - ma se questo dovesse continuare a essere il trend, è possibile che per il primo anno si possa risparmiare 1 miliardo".Per Tridico, lo scostamento dalle stime è dovuto a calcoli tecnici. "La ragioneria di Stato - osserva - prevede sempre una platea il più ampia possibile per tenere in sicurezza i conti del Paese, poi alla fine si vede la platea effettiva.".Sul, il presidente dell'Inps ha spiegato che a fine maggio sono state. "Un numero molto importante - ha evidenziato - Di queste circa il 74% è accettata, quindi parliamo di una platea di circa un milione di persone", sottolineando che il "numero delle domande è in linea con le previsioni".Il numero di domande per il RDC indica che sono ". Dopodiché ci sono delle marginalità, delle persone senza tetto tipicamente, che non vengono raggiunte dalla misura, a Roma sono 17mila per esempio - ha proseguito - in alcune grandi città come Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli l'ammontare delle persone escluse raggiunge quasi 50mila persone. Abbiamo però raggiunto degli accordi con alcuni comuni per cercare di recuperarle".