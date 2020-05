(Teleborsa) - Interviene l'Inps per fare chiarezza sui contributi in scadenza a maggio.



L'Istituto, in una nota, precisa che "la sospensione dell'obbligo del versamento riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020) in presenza dei requisiti previsti dal decreto liquidità. © RIPRODUZIONE RISERVATA