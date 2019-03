INPS, scadenza domande disoccupazione agricola fissata per il 1° aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lunedìsarà l'ultimo giorno utile per la. Lo fa sapere l', spiegando che per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario che il lavoratore agricolo presentidell'anno successivo a quello di competenza della prestazione.Ilma viene posticipato al primo giorno utile non festivo se coincide con una domenica o con un giorno festivo. Quest'anno il 31 marzo cade di domenica e quindi le domande potranno essere trasmesse entro il 1° aprile, primo giorno successivo non festivo. Non saranno ritenute valide, invece, le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate in data successiva.Le domande possono essere trasmesse all'INPS mediante idisponibili nel portale dell'Istituto, accessibili per coloro che sono in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, di PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), oppure tramite gli enti dio, infine, telefonicamente chiamando l'apposito