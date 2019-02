© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ildelle(INPS) che riportano come oggetto. Secondo una nota dell'Istituto diramata il 28 febbraio, infatti,, circa 21mila in più rispetto all'aggiornamento del 19 febbraio e 3mila rispetto alla giornata del 27 dello stesso mese. Tra le richieste di pensionamento attraverso Quota 100,sono state, mentre quelle presentatesono stateRestano, per numero di richieste, le grandi, con, seguita da Napoli e Milano. La nota, inoltre, conferma come la quota dei richiedenti di età compresa tra i 63 e i 65 anni sia prima davanti a tutti nel richiedere il servizio con 35.631 documenti inoltrati. Staccati di alcune distanze i cittadini fino ai 63 anni di età, seguiti poi dagli over 65.Impegnato a profilare i cittadini che hanno aderito a Quota 100, poi, l'INPS ha sottolineato come siano in testa nel presentare richiesta gli appartenenti alla Gestione pubblica, seguita dagli impiegati e dagli artigiani. Infine, dalla rilevazione risulta come gli uomini abbiano effettuato la domanda più del doppio delle volte rispetto alle donne.