(Teleborsa) - Sono oltre 128mila le domande arrivate all'Inps per Quota 100. Secondo l'ultima nota ufficiale dell'Istituto sono infatti 128.229 le richieste arrivate al 6 maggio 2019.



A richiederlo sono stati soprattutto i lavoratori dipendenti (46.314), seguiti dai dipendenti pubblici (42.192); la fascia d'età da cui sono arrivate le maggiori richieste è quella compresa tra i 63 e i 65 anni (58.026), per lo più composta da uomini (94.751). © RIPRODUZIONE RISERVATA