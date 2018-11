INPS, ore cassa integrazione in crescita a ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, nel mese di ottobre, Si tratta di unsu settembre e un calo del 47,2% su ottobre 2017 (36,4 milioni).E' quanto rilevato dall'sulla cassa integrazione dal quale emerge che nei primi 10 mesi dell'anno sono stati autorizzati 181,2 milioni di ore di cassa con un calo del 39,76% rispetto ai primi 10 mesi del 2017. L'INPS ricorda che i dati sulle integrazioni salariali degli ultimi mesi "non sono agevolmente confrontabili perché risentono di modifiche sostanziali e procedurali". Nel dettaglio, è statacon "un massimo per i trattamenti ordinari e straordinari di 24 mesi nel quinquennio mobile".All'INPS sonoper sussidio di disoccupazione tracon unrispetto a settembre 2017. Il dato si confronta con le 115.081 richieste di agosto, in aumento dell'8,6% rispetto al mese corrispondente di un anno fa., sono giunte 1.382.670 domande complessive di disoccupazione con unrispetto allo stesso periodo del 2017.