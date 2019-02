Inps, oltre 32 mila richieste per Quota 100

(Teleborsa) - Boom di richieste giungono all'INPS per "Quota 100". Alle ore 12 di oggi 8 febbraio si contano ben 32.071 domande e a confermare il dato è proprio l'istituto pensionistico, che fornisce un aggiornamento dettagliato di come queste si siano distribuite.



La maggior parte delle richieste arrivano da coloro che hanno un età compresa tra i 63 e i 65 anni. Sono infatti 15.047, ovvero quasi la metà. Altre 10.363 sono quelle presentate dagli under 63 e 6.661 dagli over 65.



Per quanto riguarda le zone di provenienza in testa si classifica Roma con 2698, seguita da Napoli e Milano, che registrano rispettivamente l'arrivo di 1619 e 1207.



Se si vuole invece vedere le categorie, il numero maggiore arriva da lavoratori dipendenti 12.996 e gestione pubblica con 10.002. A grande distanza si trovano poi artigiani 2.625 e commercianti 2.59. © RIPRODUZIONE RISERVATA