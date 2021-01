© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'INPS ha liquidato, con unrispetto alle 740.486 decorrenti nel 2019, secondo l'aggiornamento dell'osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento pubblicato oggi dall'istituto. Tale valore comprende le pensioni di vecchiaia, le pensioni anticipate, quelle di invalidità e quelle ai superstiti.In particolare, sottolinea l'INPS, per il 2020 si registra unrispetto al 2019 (255.813 contro 156.995), mentre(277.544 nel 2020, 299.770 nel 2019). Ad aumentare sono soprattutto le pensioni di vecchiaia dei lavoratori dipendenti del settore privato (FPLD), segmento che registra un incremento dell'86%, mentre le altre gestioni hanno avuto incrementi più modesti. Tale incremento è riconducibile all'aumento dei requisiti anagrafici nel 2019 (da 66 anni e 7 mesi a 67 anni), che invece sono rimasti immutati nel 2020. Per lo stesso motivo, anche gli assegni sociali rispecchiano lo stesso andamento (68.273 nel 2020, 39.020 nel 2019).L'istituto di previdenza sociale rileva una, che nel 2019 erano aumentate rispetto all'anno precedente sia per l'aumento dell'età pensionabile sia per l'introduzione di quota 100. L'mensile alla decorrenza per il totale delle gestioni è di 1.299 euro per il 2019 eper il 2020.Leaumentano rispetto a quelle maschili, e passano da 104 ogni 100 pensioni maschili del 2019 a 122 nel 2020, con un rialzo più spiccato nel FPLD, nella gestione pubblica e in quella dei commercianti.