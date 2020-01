INPS, nel 2019 confermato aumento cassa integrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha autorizzatooltre(CIG), con unasul 2018,, dopo aver concesso, con unsullo stesso mese dell'anno precedente ed un calo del 47,2% rispetto a novembre. E' quanto emerge dall'Osservatorio INPS sulla CIG, che rileva come ci sia stata laGuardando alle varie tipologia, è cresciuta soprattutto lacon un totale di quasi 153 milioni di ore, anche se a dicembre si è registrato un calo dello 0,3% (7,5 milioni di ore, di cui 2,5 milioni di solidarietà). Lainvece ha totalizzato nell'anno 105 milioni di ore, con un dicembre in forte crescita (+37,8%). Infine, lanel 2019 è scivolata su 1,2 milioni di ore, dopo aver riportato a dicembre una caduta dell'87,3%.L'INPS ha fornito anche il consueto aggiornamento dell', in cui conferma che: nei primidell'anno la variazione netta dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (assunzioni, più trasformazioni meno cessazioni) è pari asullo stesso periodo del 2018.In particolare, lehanno totalizzato, bilanciate daicon un saldo positivo di 512.934 contratti (erano oltre 711.000 nei primi 11 mesi del 2018). Ledi contratti a tempo sono state, cui si aggiungono 75.726 contratti di apprendistato trasformatisi in tempo indeterminato.