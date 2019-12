Inps, lavoro: aumentano i contratti stabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, passate nel periodo gennaio-ottobre 2019 da 416.000 a 603.000 (+187.000) con unÈ quanto emerge daiche specifica come le, nei primi dieci mesi del 2019 siano state. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sono; risultano inveceOltre alla stabilizzazione dei contratti, sonodel periodo formativo, passate da 54.700 a 68.100 con +24,5%.rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: la riduzione ha riguardato le cessazioni di contratti in somministrazione e di rapporti a termine; in crescita risultano invece le cessazioni di rapporti con contratto intermittente, stagionale, in apprendistato e a tempo indeterminato.Nel periodo gennaio-ottobre 2019 sono statiper le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni (legge n. 205/2017), valore in leggera diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-14,5%).(assunzioni + trasformazioni).Secondo i dati,(vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) risulta, ma inferiore a quello registrato alla fine di ottobre 2018 (+389.000) nonché a quello di tutti i mesi precedenti.Si evidenzia - sottolinea l'Inps - un. Il saldo annualizzato dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è passato da +72.000 (10/2018) a +385.000 (10/2019) mentre quello dei rapporti a tempo determinato è passato da +152.000 (10/2018) a -238.000 (10/2019).Permangono positivi i saldi annualizzati delle altre tipologie di rapporti rilevati (in particolare apprendistato e intermittente), ad eccezione dei rapporti di somministrazione il cui saldo negativo tende, ormai da sei mesi, a rafforzarsi.