Inps, boom dei lavoratori a termine. Diminuiscono i contratti a tempo indeterminato

Nel 2017 c'è stato un vero e proprio boom dei lavoratori con un contratto a termine che sono passati dai 2.718.875 del 2016 ai 3.479.439 nel 2017 in aumento del ben 27,9%. Ciò di conseguenza ha portato alla crescita dei dipendenti del settore privato (quelli che hanno avuto almeno una giornata lavorativa all'anno) che sono aumentati del 4,1%. Male, invece, i contratti a tempo indeterminato che hanno registrato una flessione dell'1,7% passando da 11.598.482 a 11.406.556. È quanto si legge nell'Osservatorio Inps sui lavoratori dipendenti.Viene anche evidenziato che le giornate medie retribuite nell'anno per i lavoratori a termine sono lievemente cresciute: da 144 a 148.I dati pubblicati dall'Osservatorio sottolineano come sia prevalente la compenente degli operai tra i lavoratori dipendenti che con 8.509.445 lavoratori, in aumento del 5,6%, rappresenta il 55,6% del totale. Mentre il 36,9% dei lavoratori dipendenti è impiegato, il 3,4% apprendista, il 3% quadro e lo 0,8% dirigente. Gli apprendisti nel 2017 sono cresciuti del 12,4% grazie anche alla conclusione delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni a tempo indeterminato.L' Inps, infine, sottolinea che dopo la crescita del lavoro a tempo indeterminato che si è verificata dal 2015 a seguitodell'introduzione degli sgravi contributivi triennali (proseguita nel 2016 grazie agli sgravi biennali) dal 2017 si è osservata una «crescita continua» dei lavoratori a tempo determinato «presumibilmente a causa dell'abolizione dei voucher avvenuta a marzo 2017».