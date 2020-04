© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a dir pocoper laattraverso la quale si può richiedere ilprevista per i lavoratori autonomi costretti a interrompere la loro attività a causa dell. Dopo le indiscrezioni diffuse ieri con lo spettro della valutazione dellenonostante le-poco dopo la mezzanotte il sito dell'istituto è stato letteralmente preso d'assalto. Un boom di accessi che, nel giro di poche ore, ha mandato il sistema in"Abbiamo ricevuto. Di fronte a un afflusso di questa portata, una disfunzione la devi mettere in conto. Le code così si creano inevitabilmente". Lo ha detto il Presidente dell'Inps,"Questo è successo perchè si sta creando un'agitazione inutile - dice in un'intervista all'Huffington Post - lo voglio dire con chiarezza:. Non c'è fretta. L'Inps è come il. Non possono entrare in mille in un secondo perchè si intasa. Abbiamo risposto positivamente all'appello del Governo di utilizzare il pronto soccorso quando è necessario.sottolinea che "Abbiamo semplificato il rilascio del Pin: per questi bonus si può utilizzare il cosiddettAbbiamo previsto un modulo di domanda super semplice per i bonus:Abbiamo semplificato le procedure dellaAbbiamo eliminato un processo di validazione presso le banche e le Poste del cosiddetto modello 163 per l'accredito sull'Iban".A fare chiarezza, anche il Vicepresidente dell'Inps,, in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore. "perchè, qualora le risorse già stanziate si esaurissero neinvitando tutti ad avere"Stiamo studiando accessi mirati", ha detto spiegando che è allo studio unoDiversi utenti hanno inoltre denunciato di averi, dal numero di telefono alle richieste per la maternità, informazioni personali diventate improvvisamente pubbliche. "Che si vedano i dati di altrima "è successo per cinque minuti, sche "sarà oggetto di verifiche", ha sottolineato Gnecchi precisando che