Inps, aumentano le domande di disoccupazione

Più italiani senza lavoro: nel mese di agosto all'Inps sono arrivate 114.925 domande per il sussidio di disoccupazione tra Naspi, Aspi, mini Aspi, mobilità e Discoll in aumento dell'8,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto si legge nell'Osservatorio Inps sulla cassa di integrazione.



A luglio, invece, erano state 280.086, in aumento del 9,5%. Nei primi otto mesi dell'anno sono arrivate in totale 1.158.447 domande di disoccupazione con un aumento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.