INPS, Decontribuzione Sud ha generato 1,7 milioni di contratti

(Teleborsa) -risulta la forma di, seguita dall'apprendistato, più in voga fra i giovani, e dalle agevolazioni per i contratti a tempo indeterminato, in particolare gli esoneri giovani e donne. E' quanto emerge dall'INPS, che ha pubblicato la nuova edizione 2021 dell'Fra ledel lavoro vi sono una serie di, a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid19, in particolare la, che prevede un'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate del Paese. Questo intervento copree rappresenta. Seguono poi per importanza l'Apprendistato (il 48% delle agevolazioni) ed i contratti a tempo indeterminato (il 39%).Da segnalaredel numero deie delle loro trasformazioni a tempo indeterminato, ma soprattutto l'applicazione deiintrodotti per contrastare gli effetti della pandemia. Fra questi l'aumento dal 50% al 100% dell'esonero per le assunzioni/trasformazionieffettuate nel biennio 2021-2022 sia conche conPer i contratti di apprendistato la fascia di età con più presenze di beneficiari si conferma quella dei giovani tra i 20 e i 24 anni, con un maggior numero di stabilizzazioni di apprendisti tra i 25 e i 29 anni.Quanto al genere, si conferma ladei beneficiari di politiche attive in quasi tutte le tipologie di intervento ad eccezione delle agevolazioni per gli ultracinquantenni e le donne e per le assunzioni in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa, per le quali è maggioritaria la componente femminile.A livello geografico, i contratti di apprendistato, le stabilizzazioni e gli incentivi a tempo indeterminato sono(rispettivamente 56%, 61% e 59%), mentre la Decontribuzione Sud, per la sua specifica finalità, trova applicazione nelle regioni del Mezzogiorno. La residua percentuale rilevata nelle aree del Centro-Nord riguarda i soli contratti stipulati con agenzie di somministrazione.Quanto alle politiche passive, nel 2021, il numero diè stato pari a 1.682.369 con unrispetto all'anno precedente. Il numero di, nel 2021, è stato pari a 16.705 con unrispetto al 2020. Per i trattamenti di(544.792) si regustra unrispetto all'anno precedente.Per la NASpI e la DIS-COLL la fascia di età in cui si concentra il maggior numero di trattamenti è quella tra 25 e 34 anni, mentre per la disoccupazione agricola la classe modale è quella dei soggetti con più di 54 anni (22%).Il maggior numero di trattamenti NASpI è al, ma nonostante la diversa concentrazione dei lavoratori sul territorio nazionale, nel Sud e nelle Isole si registra comunque una percentuale pari al 39% del totale dei trattamenti.Quanto ai beneficiari di, nel quinquennio di osservazione il fenomeno presenta una cominciare dal 2017. Il numero complessivo di lavoratori in mobilità al 31 dicembre 2021 era di 3.191 unità e rispetto al 31 dicembre 2020 la variazione è pari a -33,4%, tendenza riscontrata in tutte le aree territoriali.Per i, il fenomeno si presentain tutto il periodo di osservazione. Al 31 dicembre 2021 il numero medio di percettori del sussidio ammonta a 1.102 unità con una variazione a livello nazionale di -67% rispetto al 2020e con il Sud che si classifica come area con maggior presenza di lavoratori socialmente utili (88%).