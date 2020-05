INPS, Consiglio di Indirizzo e Vigilanza approva Relazione Programmatica 2021-2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -3. Si tratta dell'atto fondamentale di indirizzo strategico dell'Inps per il prossimo triennio."Il quadro emergenziale della pandemia di questi mesi – sottolinea– ha fortemente impattato non solo sulle dinamiche socio-economiche, ma anche sulle strutture e sui lavoratori del'Istituto e, inevitabilmente, anche sulla cittadinanza e sugli utenti (imprese e lavoratori). Tutto ciò in conseguenza della rilevante mole di provvedimenti normativi tesi a contrastare gli effetti della crisi.rispetto alle numerose e diversificate prestazioni da erogare ai cittadini puntando, con rapidità, al pieno coinvolgimento di quelle realtà riconosciute che collaborano, tutelando gli utenti, con l'Istituto".In tale nuovo e preoccupante contesto socio-economico"Ciò – spiega Loy – ha indotto il Consiglio a elaborare unaarticolata sia in obiettivi profondamente legati agli insegnamenti derivanti dagli effetti della gestione delle recenti attività, sia su elementi programmatici con valore pluriennale".Il Civ, nella Relazione, indica come strada maestra laUna misura che – sottolinea il Consiglio – "si rende necessaria per il, a 2 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, rispetto ai potenziali beneficiari interessati pari al 37,5%".In questo scenario è fondamentale per il Consiglio, trovare unche, pur in presenza di innovate funzioni di natura assistenziale, spesso occasionale, affidategli dal legislatore, mantenga salda la funzione previdenziale e mutualistica rendendo rapidamente esigibili tutte le prestazioni che è chiamato a erogare. A tal fineAnche al fine di evitare problematiche negative, purtroppo emerse nel recente passato, il Civ chiede, inoltre, a chi ha la responsabilità di gestione dell'Istituto, "di procedere, prima di dover avviare nuove procedure per altre prestazioni sociali, a"La Relazione Programmatica approvata – conclude Loy – è la linea guida politica indirizzata agli Organi di gestione dell'Istituto, Consiglio di Amministrazione, Presidenza e Direzione Generale per una conseguente, urgente, azione attuativa che dovrà avere riflessi non solo nell'anno corrente ma anche nel prossimo triennio".