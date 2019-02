Inps, certificati malattia IV trimestre a segno più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -l'Inps registra unrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sia per ilLo si legge nell'aggiornamento dell'Osservatorio sul Polo unico di tutela della malattia.Dando uno sguardo alla mappa dello Stivale, scopriamo che a livellol'aumento del numero di certificati è prevalente alsia per ilche per quellomentre al(-1,5%).- A2017, ultimo dato disponibile, il numero di lavoratori dipendenti interessati al controllo d'ufficio dello stato di malattia da parte dell'Inps è stato di(polo unico) e(assicurati). L'Inps inoltre può effettuare controlli, su richiesta del datore di lavoro, anche per lavoratori privati non assicurati (3,7 milioni) e per lavoratori pubblici non appartenenti al Polo unico (0,6 milioni).- All'aumento del numero dei certificati nelcorrisponde un aumento più che proporzionale del numero dei giorni di malattia) mentre nel settore pubblico, all'aumento del numero dei certificati, corrisponde un incrementodei giorni di malattia. In termini relativi, la percentuale dei lavoratori con almeno un giorno di malattia sul totale dei lavoratori rimane stabile almentre nel settore privato, la percentuale scende dal