INPS, certificati di malattia in aumento nel 3° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' cresciuto il numero deinel 3° trimestre 2019, sia per il settoreche per il settore. All'aumento del numero dei certificati corrisponde undel numero dei(+4,9% per il privato e +5,3% per il pubblico).A livello territoriale per entrambi i settori l'incremento dei certificati risulta: +7,4% per il settore privato, +10,7% per il settore pubblico.E' quanto emerge dall'. Scopo di questo osservatorio è monitorare il fenomeno dell'astensione dal lavoro per malattia nel settore privato e pubblico, prendendo a riferimento i certificati medici ie le visite fiscali.Nel mese di dicembre 2018, ultimo dato disponibile, ilinteressati al controllo d'ufficio da partedell'Inps era didi cui 3,3 nel settore pubblico (polo unico) e 11,1 nel settore privato (assicurati). L'Inps inoltre può effettuare controlli, su richiesta del datore di lavoro, anche per lavoratori privati non assicurati (3,7 milioni) e per lavoratori pubblici non appartenenti al Polo unico (circa 47 mila unità).Per quanto riguard, si registra un incremento del numero di visite per il settoredel Polo unico () e un decremento per il settore). In termini relativi per il terzo trimestre 2019 si conferma la notevole differenza del numero di visite mediche del settore pubblico rispetto a quello del settore privato (rispettivamente 125 e 46 ogni mille certificati).