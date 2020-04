© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nel primo giorno di avvio della procedura online attraverso la quale si può richiedere ilOra, però, la situazione va verso una. "Stamattina, all'una, le domande pervenute erano già 517.529, e contemporaneamente il(dell'Inps, ndr), sino a mezzanotte, hamolto importante ma èLo ha detto il Ministro del Lavoro,ai microfoni di Rtl che ha voluto ringraziare ilche in questo periodo hanno lavorato "per affrontare un'emergenza che è fuori dalla quotidianità e metter su delle procedure che riguardano e che arriveranno a milioni di cittadini italiani. Il Presidente ha già spiegato che il sito ha subito diversi attacchi che si sono intensificati nelle giornate di ieri e proprio per questo il sito è stato messo inOrache ha stabilitoche trovate sul sito, ci sono orari dedicati - ha spiegato Catalfo - per ogni tipologia di persona, dai consulenti del lavoro ai patronati, al cittadino, agli autonomi, così come gli stagionali, basta seguire gli orari che dà l'INPS sottolineando che leha messo su anche degli strumenti informatici nuovi e lo ha fatto in pochissimo tempo".Ilpotrebbe essere "un indennizzo cheo su un"Non l'ho dettagliato - ha spiegato il Ministro - perchè sto elaborando in questo momento la proposta, ma comunque si tratterà di una proposta che verrà inserita nele riguarderà tutti coloro che sono rimasti fuori dagli indennizzi o da altre tipologie di sostegno al reddito, da