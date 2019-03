INPS, Cassa Integrazione in aumento a febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mese diil numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari ain aumento delrispetto allo stesso mese del 2018Lo rivelanel consueto Report mensile della Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione.Entrando nel dettaglio, le ore di cassa integrazione ordinariaautorizzate a febbraio 2019 sono stateUn anno prima, nel mese di febbraio 2018, erano statecon una variazione tendenziale pari aLe ore di cassa integrazione straordinariasono state pari adi cui 11,0 milioni per solidarietà, registrando un incremento pari alrispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registravaInfine, gli interventi in derogasono stati pari a oltre aautorizzate a febbraio 2019 registrando un decremento superiore all'se raffrontati con febbraio 2018, mese nel quale erano state autorizzateemerge che nel mese disono state presentatedomande di NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) e 2.233 di DisColl. Nello stesso mese sono state inoltratedomande di ASpI, mini ASpI, disoccupazione e mobilità, per un totale di 201.267 domande, segnando un incremento delrispetto al mese di gennaio 2018 quando le domande erano state