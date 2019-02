© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "L'Inps deve essere un'istituzione indipendente dagli orizzonti, spesso molto limitati, del governo di turno, perché è il garante di un patto tra generazioni. Se avesse avuto questo ruolo negli anni 70 e 80 oggi non avremmo questa montagna di debito pubblico e le baby pensioni". Ne è convintoche in un'intervista a Repubblicaalla guida dell'Istituto che si appresta a lasciare edello stesso dalla politica."Ho da tempo preparato tutto per il passaggio di consegne, ma non so a chi consegnarle" afferma Boeri che dice"È indubbio – sostiene il Presidente – che all'Inps c'è stata unaperché si è separata la gestione dalla rappresentanza di interessi e non bisogna tornare indietro. Mi auguro comunque che si nomini in fretta il mio successore, in un momento delicato come questo è fondamentale garantire continuità amministrativa".Sulla nuova governance: "Un CdA a cinque mi pare un'esagerazione, ne basterebbero tre". Parlando di quanto è stato realizzato Boeri"nei rapporti con i cittadini, con le buste arancioni che informano ciascuno sulla sua pensione futura" ma anche "trasparenza sui bilanci e sui privilegi di cui godono alcune categorie di lavoratori e di pensionati". Tra le cose fatte Boeri cita la "riduzione del numero di dirigenti", la "centralizzazione della gestione degli appalti" e l'avvio della "Su quest'ultimo punto Boeri ha aggiunto che "in poco più di un anno le dismissioni hanno interessato, quando il Demanio riesce a dismettere 20-30 milioni all'anno"."L'Inps – ha concluso Boeri – deve aver oggi la forza di dire: guardate che con un'economia che rallenta e un costo del nostro indebitamento che aumenta, non è proprio il caso di far lievitare ulteriormente il nostro debito pensionistico, che è per chi ci guarda dall'esterno il metro della credibilità del Paese".