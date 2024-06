Mercoledì 5 Giugno 2024, 14:59

Le attività della pubblica amministrazione si misurano, e spesso sono le stesse Amministrazioni che in ottica di miglioramento continuo, vogliono verificare expost il valore dei propri investimenti in termini di risultati al cliente esterno.

Rendere complete, esatte e facilmente accessibili le informazioni e i servizi connessi agli utilizzatori finali, tende a creare una sorta di circolo virtuoso, una collaborazione costruttiva tra l’Amministrazione e i professionisti del settore che fanno da tramite con gli utenti, per un nuovo rapporto all’insegna della chiarezza, della tempestività delle prestazioni e della soddisfazione finale.

Il problema della misurazione della qualità sull’ultimo miglio viene effettuato interpellando direttamente chi di fatto richiede e utilizza in prima persona questi servizi.

Gli intermediari professionisti abilitati sono soggetti strategici nella relazione con le imprese e svolgono una fondamentale funzione di facilitatori tra l’INPS e le imprese. I professionisti accreditati da anni sono partner strategici dell’Istituto ai quali destinare servizi e strumenti dedicati.

La fluidità dei servizi dipende essenzialmente dall’efficacia delle procedure. Proprio per questo per eliminare ogni singola difettosità ci si rivolge a chi, quella data procedura, la usa massivamente e ne conosce quindi pregi e difetti, al di là delle varie simulazioni già effettuate ex ante in ambiente di test dalla P.A.

Con queste premesse, INPS ha avviato una indagine che interesserà 44.000 intermediari (Consulenti del lavoro, Dottori commercialisti, Associazioni di categoria, Avvocati) con l’obiettivo di rilevare la soddisfazione dell’utenza professionale rispetto all’utilizzo del “Cassetto Previdenziale del Soggetto Contribuente”.

L’indagine mira a valutare il livello di soddisfazione del professionista riguardo all’accessibilità e personalizzazione, al layout, alla chiarezza e utilità delle informazioni e dei tools dell’applicazione, alla fruibilità dei dati, anche con riferimento agli aspetti di sicurezza e privacy e al supporto e assistenza fornita dall’Istituto in relazione all’applicativo.

L’output della rilevazione permetterà di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità del servizio, nonché la capacità di risposta dell’Istituto ai bisogni espressi dall’utenza.